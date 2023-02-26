У Міноборони підкреслили важливість завоювання повітряного простору над полем бою.

Щоб розпочати масштабний контрнаступ, українській армії потрібні винищувачі - американські F-16, шведські Gripen або італо-німецькобританські Tornado. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Щоб зламати російське панування в небі над окупованими територіями і почати контрнаступ, нам потрібні F-16, або Gripen, або італійські Tornado... неважливо, якої моделі, аби вони були сучасними і мали новітні радари", – заявив він.

За словами Резнікова, недавня зустріч у форматі "Рамштайн" показала, що країни-партнери України нарешті зрозуміли, як важливий фактор часу в поставках зброї.

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Контрнаступ України - що відомо

За словами представника військової розвідки України Вадима Скібіцького, Україна розпочне свій великий контрнаступ вже навесні. Терміни залежать від поставок зброї. За його словами, основним завданням цього наступу стане спроба "вбити клин" в російський фронт між Кримом і Донбасом.

На думку екс-радника ОП Олексія Арестовича, Україна отримає необхідну для наступу техніку до другої половини весни. Після укомплектування нових бригад українська армія перейде в наступ.

За даними американського видання Politico, влада США квапить Україну скоріше почати власний наступ. Це виглядає досить дивним, адже початок наступу ЗСУ залежить від термінів поставки західної зброї.

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