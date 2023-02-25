За його словами, США зараз надають ЗСУ інше важливе озброєння.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16.

В інтерв'ю телеканалу ABC News він сказав, що зараз Штати надсилають ЗСУ танки, артилерію та засоби протиповітряної оборони.

"Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають потрібним зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS", - сказав він.

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На думку американського лідера, США передають Україні те, що потрібно, аби забезпечити можливість успіхів навесні, влітку та на початку осені. Журналіст запитав, чи означає це, що відправки бойової авіації ніколи не буде. Байден відповів, що наразі неможливо дізнатись, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому.

"Зараз, на думку наших військових, немає достатніх підстав для того, щоб надавати F16", - пояснив свою позицію президент.

Винищувачі для України - що кажуть у світі

Президент Польщі Анджей Дуда назвав можливість таких поставок "дуже серйозним рішенням". Він пояснив, що передача F-16 послабить ВПС Польщі.

Передавати свої винищувачі вже відмовилися Швеція та Бельгія.

У Повітряних силах підрахували, що для заміни всього парку радянських літаків на американські винищувачі F-16, Україні потрібно створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад.

10 лютого стало відомо, що Україна подала офіційний запит Нідерландам про постачання винищувачів F-16. Уряд країни зараз обговорює таку можливість.

Водночас у Британії вважають, що країни Північноатлантичного Альянсу могли б передати Україні свої літаки для боротьби з російськими окупантами. Йдеться або про техніку Військово-Повітряних сил, або Міг-29.

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