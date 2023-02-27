Крім того, йдеться про ракетивеликої дальності.

Конгрес продовжить тиснутиме на адміністрацію президента Джо Байдена щодо передачі винищувачів F-16 Україні.

Про це в інтерв'ю ABC News заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, який підтримує передачу Україні всього необхідного озброєння.

Він сподівається, що Республіканська та Демократична партії зможуть вплинути на Білий дім, щоб той погодився передати Україні ракети великої дальності та F-16 в очікуванні наступу окупантів. На думку Маккола, це озброєння може з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент конфлікту.

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"Коли ми даємо їм те, що вони справді можуть використовувати і про що просити, вони виграють. Коли ми повільно йдемо і уповільнюємо цю справу, вона затягується, а це саме те, чого хоче Путін", — пояснив він.

Маккол також прокоментував, як на законодавчому рівні можна змусити Байдена передати це озброєння. За його словами, в законопроектах про асигнування (максимальні обсяги бюджетних коштів, що виділяються) будуть прописані пріоритети систем озброєнь.

Передача винищувачів F-16 від США

Днями президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" винищувачі F-16. Як він пояснив, США передають Києву те, що потрібно. Зараз це танки, артилерію і засоби протиповітряної оборони.

22 лютого Маккол сказав, що влада у Вашингтоні схиляється до відправки Києву ракет більшої дальності ATACMS і винищувачів F-16, про які просить українська влада. За його словами, Рада нацбезпеки і адміністрація Байдена поки не прийшли до спільної точки зору про те, "яку зброю і на скільки швидко" потрібно поставити Україні.

Дещо раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський складе список зброї й предметів першої необхідності, яких потребує Київ, і передасть його на розгляд групі депутатів Палати представників США від Республіканської партії, яка відвідала Україну минулого тижня.

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