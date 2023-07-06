Сили оборони України також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Збройні сили України продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, і закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що ворог зосереджує свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби там відбулося 20 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори.

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"Наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні і зазначається, що на цьому напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку українські воїни "стійко тримають оборону", а на Лиманському протягом доби, за підтримки авіації, ворог намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій в районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, проте успіху не мав.

"На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області", - повідомили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку під вогнем артилерії українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. "На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледара", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники зосереджуть основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Там ворог здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зауважили у Генштабі.

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За даними Інституту вивчення війни, протягом попередньої доби ЗСУ провели успішні контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту.

В ISW зауважили, що українські сили зосереджені на протидії виснаженню, яка зберігає українську живу силу ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово ослаблюючи російську живу силу і техніку. Експерти підкреслили, що результати таких дій Сил оборони не будуть відчутні одразу.

Тоді як на Мелітопольському та Бердянському напрямках ворог перекидає і передислоковує свої війська, посилюючи час від часу то один, то інший напрямки. Бо Росія не знає, де станеться великий прорив ЗСУ.

За добу ЗСУ "відмінусували" ще близько 600 російських загарбників та знищили 104 одиниці техніки та озброєння ворога. Так, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 232,3 тис. осіб.

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