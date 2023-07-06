ЗСУ провели успішні контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту, а також завдали ракетних ударів по тилу ворога.
Про це йдеться у свіжому огляді Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що українські військові провели контрнаступальні дії на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів.
Крім цього, за даними Інституту, ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту вночі та вдень 5 липня.
"Українські удари свідчать про те, що Сили оборони почали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій", - пояснили аналітики.
В ISW зауважили, що українські сили зосереджені на протидії виснаженню, яка зберігає українську живу силу ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово ослаблюючи російську живу силу і техніку. Експерти підкреслили, що результати таких дій Сил оборони не будуть відчутні одразу.
Війна в Україні: новини
ЗСУ продовжують контрнаступ. За даними Генштабу, наші військові досягають успіхів, звільняючи землі від окупантів.
Учора аналітики ISW повідомили, що запеклі бої тривають в районі Бахмута, де ЗСУ також вдається наступати по всіх флангах.