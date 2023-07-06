Аналітики зазначили, що ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилах уздовж усього фронту.

ЗСУ провели успішні контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту, а також завдали ракетних ударів по тилу ворога.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що українські військові провели контрнаступальні дії на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів.

Крім цього, за даними Інституту, ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту вночі та вдень 5 липня.

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"Українські удари свідчать про те, що Сили оборони почали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій", - пояснили аналітики.

В ISW зауважили, що українські сили зосереджені на протидії виснаженню, яка зберігає українську живу силу ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово ослаблюючи російську живу силу і техніку. Експерти підкреслили, що результати таких дій Сил оборони не будуть відчутні одразу.

Війна в Україні: новини

ЗСУ продовжують контрнаступ. За даними Генштабу, наші військові досягають успіхів, звільняючи землі від окупантів.

Учора аналітики ISW повідомили, що запеклі бої тривають в районі Бахмута, де ЗСУ також вдається наступати по всіх флангах.

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