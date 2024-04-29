Окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку.

Військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону розповів, навіщо росіяни нарощують чисельність на Харківському напрямку та вчергове активізували свої дії на Куп’янському напрямку.

"Перед російською армією стоїть завдання, перш за все, на оперативному рівні зайняти Донецьку область. А на стратегічному - питання не дати можливість нашим Збройним Силам створити загрози для їхніх військ на якихось ослаблених напрямках або напрямках, які для них не є пріоритетними", - акцентував Тимочко.

За його словами, вони намагаються створити видимість другого фронту, щоб уникнути удару з боку українських сил. Також росіяни намагаються збільшувати лінію фронту, щоб максимально використати вікно можливостей, поки на передову не поступили у потрібній кількості боєкомплекти та системи радіоелектронної боротьби. "Навіть ті бригади, які зараз сформовані і підготовлені, вони чекають на американське та європейське озброєння",- підкреслив він.

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Також ворог намагається розтягнути лінію фронту, щоб Сили оборони не могли сконцентровувати на конкретних напрямках наявні резерви, які знаходяться в Україні і вже технічно оснащені. Голова Ради резервістів Сухопутних військ зазначив, що Лимано-Куп’янський напрямок завжди час від часу спалахував.

"Зараз ми бачимо, що на Куп’янському напрямку знову ворог активізувався. Це в тому плані, якщо вони хочуть зайняти Донецьку область, їм потрібно додатково з флангів заходити через Харківську область. А також важливо для них по Куп’янському напрямку - Оскільське водосховище (на Харківщині-УНІАН), яке живить водою агломерацію міст - Краматорськ, Слов’янськ і Дружківку. Йде поставка води через канал Сіверський Донець. Оці всі події і вимагають від росіян почати додаткові наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку", - пояснив Тимочко.

Він зауважив, що для ворога вкрай важливо зараз тримати інтенсивність боїв на Донецькому напрямку, щоб зайняти Донецьку область і таким чином окреслити хоча би якусь етапність їхньої "СВО".

"Мовляв, ми Донецьку і Луганську області зайняли, цілі якісь досягнуті. Принаймні це дасть Путіну якесь обгрунтування, чого вони, наприклад, зупиняться. Не тому, що вони будуть виснажені на той час, а тому що там, мовляв, досягнуті цілі", - резюмував він.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники тиснуть по всій лінії боєзіткнення, намагаючись прорвати лінію фронту. Найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

За його словами, фіксується нарощування чисельності та перегрупування військ РФ на Харківському напрямку, але ознак безпосередньої підготовки до наступу на півночі немає.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, росіяни можуть спробувати відкрити новий фронт та атакувати Харківщину. Він вважає, що українські сили готові протидіяти таким планам.

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