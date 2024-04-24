Страшно жити, радіти життю, поділився думкою соліст гурту "Курган & Agregat".

Триває війна в Україні і поки невідомо, чи серйозно РФ розглядає можливість нападу на Харків.

У статті The New York Times йдеться про те, що, "можливо, супротивник просто намагається розтягнути українські війська, змушуючи їх зміцнювати оборону вздовж нового фронту на півночі, а також прагне розпалити громадську паніку в Харкові".

Харків розташований недалеко від російського кордону, і загарбники дуже часто б'ють по обласному центру. Ворожі удари прокоментував соліст популярного гурту "Курган & Agregat" Аміль Насіров. Співрозмовник поділився, що вибухи чути вночі, а при світлі дня вже можна подивитися на те, що потрапило під удар. "І думаєш, що це поруч, недалеко від мене, за 700-800 метрів... І думаєш: "Вау, це безумство".

Відео дня

Насіров додав: "Найстрашніше, що люди до цього звикають... Обстріли з 11 вечора до 1-ї години ночі. Що це таке? І чому ми повинні до цього звикати?". За його словами, "страшно жити, радіти життю".

Видання підкреслило, що майже жоден куточок міста не уникнув агресії з боку росіян. "Наймасштабніші руйнування залишилися в північно-східному районі Салтівки, де в перші дні війни ненадовго проходила лінія фронту...", - підкреслюється в матеріалі.

У Харкові, попри постійні ворожі удари, мешкають понад 1 млн осіб. Українські чиновники повідомляли, що противники з січня запустили по обласному центру більше ракет, аніж будь-коли з перших місяців війни. Загарбники також почали бити по місту керованими авіабомбами.

"Коли падає ракета, протягом трьох-чотирьох годин усі шибки прибирають, усі центральні дороги розчищають... На ранок усе має такий вигляд, ніби нічого не було, і вибухів не було", - сказав заступник начальника Харківської пожежної частини Андрій Дронов.

Журналісти зазначили, що міста України стали більш уразливими для російських атак через те, що в наших воїнів скоротилися запаси зброї для протиповітряної оборони, однак ситуація може змінитися після того, як буде отримана нова допомога від США, яка зараз перебуває на останній стадії схвалення.

Чи можливий ворожий наступ на Харків 2024 - що вже повідомлялося

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська влада запустила нову інформаційно-психологічну атаку, стверджуючи, що завданням нового угруповання "Північ" є захоплення Харкова і Сум.

Низка експертів неодноразово говорили, що у РФ зараз немає сил для окупації Харкова. Мер обласного центру Ігор Терехов сказав, що, навіть якщо загарбники спробують рушити в бік міста, то вони до нього не дійдуть.

Вас також можуть зацікавити новини: