Представник Головного управління розвідки Міністерства вважає, що Путін продовжить "ракетний терор" проти українців.

Російський президент Володимир Путін не досяг жодної стратегічної цілі за майже рік від початку кровопролитної війни проти України. Його армія "провалила" завдання окупувати схід України, а також не виконала інші примхи воєнно-політичного керівництва.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. За його словами, наразі заяви Кремля щодо чергового "етапу наступу" та окупації сходу України до березня 2023 року - лише гра на публіку, оскільки російські війська не припиняли наступальних дій в України.

"Завдання РФ окупувати схід та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня - це суто пропагандистська задача, не обґрунтована у військовому сенсі", - зазначив він.

На його думку, посилення військової допомоги з боку партнерів України лякає російське військове керівництво та змушує поспішати. Також невдачі армії РФ в Україні спричиняють сварки між Кремлем та воєнно-політичним керівництвом Росії.

Також представник ГУР МО попередив, що Путін продовжить "ракетний терор" України. Москва має на меті знищення, розпорошення, депортацію і зрештою русифікація мирного населення в Україні.

Новий етап наступу з боку росіян

5 лютого видання Financial Times повідомило про ймовірність нового наступу армії РФ протягом 10 днів. За даними видання, українській владі передали інформацію щодо плану росіян атакувати західну частину Луганської області.

Згодом видання Foreign Policy з'ясувало, що російські війська підготувати до нового наступу на Україну 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

Зі свого боку радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в рамках свого можливого наступу окупанти можуть застосувати гібридну тактику. Вони навмисне залякують українців та роблять інформаційні "вкиди" про можливі атаки.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Росія не здатна організувати такий самий наступ, як було 24 лютого 2022 року.

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