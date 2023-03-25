Натомість російські окупанти змістили свій оперативний фокус на Авдіївку та на сектор Кремінна-Сватове.

Наступ Росії на місто Бахмут в Донецькій області майже зупинився. Це є, насамперед, результатом надзвичайного виснаження російських військ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Там зазначають, що Україна також зазнала великих втрат під час оборони міста.

У британській розвідці вважають, що проблеми Росії посилилися через напруженість між міністерством оборони РФ і найманцями ПВК "Вагнера", представники яких воюють на Бахмутському напрямку.

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"Росія перемістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що південніше Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі. Це райони, де Росія, імовірно, прагне лише стабілізувати свою лінію фронту", - йдеться в повідомленні.

Розвідка Британії зазначає, що зміщення уваги росіян на інші напрямки свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів від їхніх спроб провести загальний наступ із січня 2023 року.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, днем раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати обстановку завдяки титанічним зусиллям Сил оборони України.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, Росія зосереджує основні зусилля на спробах наступу на п'яти напрямках. За минулу добу, 24 березня, українські воїни відбили 59 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Тим часом у ЗСУ зазначили, що наразі Авдіївський напрямок є одним із найгарячіших на фронті. Однак, завдяки діям українських військових, окупанти "видихаються" і вже атакують місто в рази менше.

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