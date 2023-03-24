Цього вдається досягти завдяки титанічним зусиллям Сил оборони України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати обстановку. Про це Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками телефонної розмови з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

"Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку - найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", - заявив Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ додав, що у розмові обговорювалось питання посилення української ППО. "Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок", - додав Залужний.

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Разом з тим він вдячний Радакіну за підтримку. "Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу", - зазначив Залужний.

Війна в Україні – ситуація на фронті

Бахмут залишається епіцентром найзапекліших боїв. Напередодні командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський констатував, що у битві за Бахмут найманці "Вагнера" видихаються, і ЗСУ цим скористаються.

Разом з тим з’явилась інформація, що через великі втрати серед окупантів Росія вимушена вже залучати до розбитих загонів "Вагнера" регулярні війська.

Другим за напруженістю залишається Куп'янсько-Лиманський напрямок, де ворог намагається виявляти активність і атакувати вже декілька тижнів підряд. Також цей напрямок є "лідером" за обстрілами з артилерії та інших систем ураження.

Інститут вивчення війни вважає, що росіяни, імовірно, роблять Авдіївку ще одним пріоритетом у своїй широкомасштабній операції, оскільки її захоплення дозволило б РФ відновити наступ на Вугледарському напрямку.

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