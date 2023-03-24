За добу ворог 15 разів атакував Авдіївку.

Авдіївський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті. Однак завдяки діям ЗСУ окупанти "видихаються" і вже атакують місто в рази менше.

"У районі Авдіївки не так, щоб уже зовсім дуже гаряче, але ворог продовжує атакувати й саму Авдіївку, намагається взяти її в кільце. Також бойові дії тривають у районі Мар’їнки, де ворог теж намагається атакувати наші позиції", – повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За минулу добу ворог 31 раз атакував Донецький напрямок, 15 із цих атак були на Авдіївському напрямку. Крім того, було сім спроб штурму.

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"Можна сказати, що на цьому напрямку найгарячіше, але втрат територій за ніч не відбулося. Сподіватимемося, що на сьогодні ми будемо мати той самий результат, а може, трохи краще", – зазначив спікер.

За словами Дмитрашківського, тиждень чи два тому були дні, коли окупанти атакували по 95 разів на добу на одному напрямку.

"Тобто можна сказати, що ворог також видихається і на минулому тижні уже включав резерви – це був підрозділ 98 бригади десантної та дві танкові роти, які долучалися до бойових дій. Можна сміливо сказати, що ворог основні свої сили вже вичерпав, зазнав досить великих втрат особового складу і техніки. Лише за минулу добу ворог втратив більш як три роти особового складу вбитими та пораненими", – підсумував він.

Авдіївський напрямок - останні новини

Як повідомляв УНІАН, британська розвідка порівняла ситуацію із захистом Авдіївки оборону Бахмута. Зокрема, ЗСУ продовжують організовану оборону міста, але їхні маршрути постачання перебувають під загрозою через операцію ворога з оточення.

У Силах оборони заявили, що Авдіївка може стати "новим Бахмутом".

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