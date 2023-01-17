Поновився рух військової техніки в напрям Бердянську.

У Маріуполі поновився рух ворожої військової техніки у напрямку Бердянська (Запорізька область).

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, протягом доби проїхали до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою.

"Маріуполь. На зараз. Поновився рух військової техніки в напрям Бердянську. Танки та вантажівки протягом доби у великої кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. Також двічі на день колони паливозаправників з боку Новоазовська в бік Бердянська назад. Напрям півночі Донецької області без руху", – повідомив він.

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Загрози для Запорізької області - що відомо про наступ ворога

Російські загарбники окупували близько 60% території Запорізької області, провели фейковий референдум і заявили про "приєднання" частини українського регіону до РФ.

Окупанти тероризують підконтрольну Україні частину області, завдаючи ракетних та артилерійських ударів, та не полишають намірів захопити регіон. Днями колаборант Євген Балицький, призначений росіянами "губернатором" області, зухвало заявив про наміри загарбників "звільнити" всю Запорізьку область. За його словами, бої можуть розпочатися вже навесні.

Українська розвідка раніше попереджала про ймовірний новий наступ окупантів в Запорізькій області. Збільшення інтенсивності бойовий дій очікують навесні та влітку.

Станом на середину січня контрнаступ українських сил на цьому напрямку розпочато не було. Українські захисники завдають ударів по скупченням окупантів та ліквідовують техніку та живу силу, котрі ворог стягує на Запоріжжя. Розлючений ударами ЗСУ ворог полює на учасників українського опору.

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