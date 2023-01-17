Ударів зазнав приватний сектор.

Протягом минулої доби кількість обстрілів підконтрольних владі територій Запорізької області зросла до 130. Вночі окупанти обстріляли приватний сектор у Запорізькій області.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, обійшлося без жертв, пошкоджено три будинки.

"Російські окупанти активізували дії, спрямовані на терор мирних громадян. Протягом минулої доби кількість обстрілів наших вільних земель зросла до 130. Надійшло повідомлення про руйнування 64 об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. На щастя, усі люди залишились цілі. Зберігаємо пильність. Укріплюємо тил. Допомагаємо армії", - написав він.

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Загрози для Запорізької області - що відомо про наступ ворога

З моменту, коли російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, їм вдалося окупувати близько 60% території Запорізької області. Найбільші міста області – Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Енергодар – перебувають під контролем ворога. У вересні тут було проведено фейковий референдум щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації, після чого країна агресор здійснила спробу анексії території.

Окупаційна влада, призначена росіянами, не полишає надій на захоплення усієї території області. Зокрема, напередодні гауляйтер Євген Балицький заявив в ефірі російських ЗМІ, що бої за Запорізьку область з метою "звільнити її" росіяни можуть відновитися навесні.

Про ці самі наміри раніше інформувала українська розвідка, яка попередила про новий наступ окупантів в Запорізькій області і збільшення інтенсивності боїв навесні та влітку.

За словами військових експертів, українські захисники тільки готуються до контрнаступу на цьому напрямку. Впродовж останніх тижнів ворог стягує на Запоріжжя живу силу та техніку, а українські воїни завдають точних ударів по скупченням сил окупанта.

На тлі успішних влучать ЗСУ загарбники почали полювати на учасників українського опору на окупованих територіях Запорізької області із новою силою.

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