Це потрібно росіянам, аби мати "підстави" для репресій і затримувати більше людей.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупаційна "адміністрація" закликає жителів повідомляти "про підозрілих людей". Так росіяни намагаються вирахувати членів українського підпілля.

Як зазначає Центр національного спротиву, для цього окупаційна "влада" запустила черговий онлайн-бот у Telegram.

"Офіційно повідомлено, що мешканці можуть повідомити "про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку". В російському світі підозрілими людьми є українці, вони ж і несуть для росіян небезпеку", – йдеться у повідомленні.

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В Центрі національного спротиву наголосили, що такі засоби доносів потрібні росіянам, аби мати "підстави" для репресій і затримувати більше людей. Там закликали "спамити бот".

"Зауважимо, що це не перший ворожий онлайн-бот для пошуку партизан, який окупанти запустили на захоплених територіях Запорізької області. Проте раніше вони також обіцяли надати 500 тис. рублів за дані про партизанів, але це не спрацювало", – додали в ЦНС.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що росіяни перетворили окуповані території України на в'язницю, а окремі населені пункти – на тюремні камери. Російські війська не дають людям виїхати з тимчасово окупованих територій.

Ввечері 7 січня потужний вибух прогримів на магістральному газопроводі у місті Лутугине на окупованій частині Луганської області. В результаті виникла сильна пожежа.

Крім того, поліція Херсонщини повідомляє, що в окупованому смт. Нижні Сірогози буряти виганяють людей з будинків та квартир і заселяються в них. У людей забирають ключі від помешкань та заявляють, що житло їм більше не належить.

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