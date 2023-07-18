Загарбники атакують українські позиції, але безрезультатно.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського про те, що окупанти перейшли в наступ на Куп’янському напрямку. Ситуація там дуже складна, але контрольована.

Як зазначив Череватий в ефірі телеканалу FREEДОМ, загарбники атакують українські позиції. Проте результату противник не досягає.

"Ворог намагається перехопити ініціативу, атакує наші позиції. За цю добу 8 разів намагався це зробити в районі Лиману Першого, Діброви, Білогорівки. 536 разів він завдавав ударів мінометами, ствольною та реактивною артилерією по наших позиціях. 9-10 авіанальотів здійснив. Також під час, коли відбивали їхні атаки, 34 окупантів убили, 115 поранили", – розповів він.

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Крім того, наші військові підбили російський танк Т-72, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку "Піон", дві гаубиці та безпілотник. Також знищено 3 польові склади з боєприпасами та 7 автомобілів, які підвозили ці боєприпаси противнику.

Череватий наголосив, що окупанти намагаються перехопити ініціативу вже не вперше. Декілька тижнів поспіль цей напрямок є для ворога пріоритетним в спробах прорвати оборону українських захисників.

Наступ РФ на Купʼянському напрямку

17 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що з кінця минулого тижня російські загарбники активно наступають на Куп’янському напрямку на Харківщині. За її словами, росіяни намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на сході Сили оборони продовжують виконувати задачі. Він наголосив, що ворог зосередив основні сили на Купʼянському напрямку.

За даними речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, загарбники зібрали на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів. Там наявні десантні підрозділи, мотопіхотні підрозділи, а також додаткова підтримка - бойовий резерв, приватні військові компанії та штурмові загони "Шторм Z".

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