Також він проаналізував, чи має РФ стратегічні резерви для перекидання на Харківщину.

Росіяни вже задіяли майже всі наявні стратегічні резерви під час наступу на півночі Харківщині, тому зараз намагаються "створювати ілюзію ірраціональності дій", щоб завадити можливості оцінити їхній справжній потенціал, плани та головне завдання.

Про це розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, аналізуючи можливості окупантів перекинути резерви на Харківщину, а також спробувати наступати на Сумщині або Чернігівщині.

Він зазначив, що росіяни вже намагалися перекидати додаткові сили з Куп'янського напрямку та Херсона на північ Харківської області, оскільки сподівалися, що достроковий наступ досягне результатів. Однак їх зупинили на тих лініях боєзіткнення, де бої відбулися ще в перші дні.

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"Максимальна глибина, де ворогу вдалося пройти, 8 кілометрів, а 10 км - це можна говорити про глибину, але вже зони ведення бойових дій, з урахуванням глибини оборони наших військ", - акцентував Тимочко.

Росіяни постійно здійснюють переміщення військ, але пов'язано це з тим, що всі стратегічні резерви, які вони могли задіяти, вже задіяні. "Перекидання військ чи додаткових сил відбувається вже у рамках наявних військ, які знаходяться на території окупованої України, з метою підсилення військ на більш гарячих напрямках. А також з метою створення ілюзії безперервного наступу чи невичерпних резервів", - підкреслив військовослужбовець.

Зараз основним завданням Росії є створення ілюзії ірраціональності дій, щоб Україні було важко прогнозувати та оцінювати їхній потенціал. "Навіть малими силами вони можуть пробувати наступати на Сумщині чи на інших напрямках. Для них втрата декількох тисяч людей на конкретно взятих напрямках абсолютно нічого не значить", - зазначив Тимочко.

Крім того, розвідкою боєм росіяни намагаються вирахувати потужності українських сил на конкретних напрямках, їхню спроможність реагувати та задіювати додаткові засоби і ресурси. Також вони хочуть більш детально вивчити основні та додаткові шляхи постачання ЗСУ.

Росіяни намагаються інформаційно підсилити спробу прориву українських кордонів, щоб створити ілюзію, що кожний напрямок, де вони працюють навіть декількома сотнями або тисячами людей, сприймався як основний.

"Хоча всі ми знаємо і розуміємо, що основне завдання - це доокупація (повна окупація - УНІАН) Донецької та Луганської областей. А також захоплення територій, які Росія окупувала, але змушена була відступити перед нашими військами", - акцентував військовослужбовець.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що потенційна загроза від ворога існує по всій протяжності українських кордонів, а також на лінії фронту, де росіяни навіть не ведуть активні бойові дії.

"Ми маємо 2,5 тис. км. спільних кордонів і лінії фронту, разом. А бої ведуться тільки на 1,5 тисячі км., активні лінійні бої. Звичайно, що на тому відтинку в тисячу кілометрів, де ми межуємо з Білоруссю та Росією, безперервно відбуваються бої між диверсійними і розвідувальними групами, а також артилерійські дуелі. Просто масштабних лінійних боїв по всій лінії кордонів у нас немає. Хоча загрози і потенціал може виникнути будь-де",- резюмував Тимочко .

Ситуація на фронті: останні новини

Раніше в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що українські оборонці зупинили росіян на півночі від Харкова, на частині території області вони продовжують вибивати окупантів з позицій.

Загарбники намагаються прорвати нашу лінію оборони та атакують Вовчанськ. Також тривають бої поблизу Липців, в районі Іванівського, Білогорівки та на підступах до Часового Яру.

За оцінкою британської розвідки, війська РФ не досягли заявленої Путіним мети зі створення "буферної зони" на півночі Харківщини.

Втім відомо, що РФ накопичує резерви для нового наступу на Харківську область. За словами президента України Володимира Зеленського, російські окупанти можуть спробувати наступати за 90 км від Харкова.

Крім того, не виключений російський наступ на Сумщині. У ДПСУ кажуть, що складнощів додає велика протяжність українсько-російського кордону.

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