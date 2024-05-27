Розкрито нові втрати окупантів на двох напрямках.

За останню добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень з російськими окупаційними військами. Найгарячіше на Куп’янському і Покровському напрямках, де сталося більше половини усіх боїв.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, росіяни намагаються використати перевагу в живій силі та техніці, а також підтримку з повітря. Українські воїни дають бій, а на окремих напрямках йдуть у результативні штурми.

Повітряні сили, ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження живої сили окупантів. Водночас росіяни завдали по території України чотири ракетних удари та 46 авіаударів КАБами, а також застосували 311 дронів-камікадзе. Українські позиції та населені пункти обстріляли понад 2600 разів.

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На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Захисники відбили 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допустили.

Зазначається, що тут війська РФ втратили 118 осіб загиблими та пораненими, знищено два танки, сім БПЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки та вісім російських укриттів. Також пошкоджено чотири артсистеми та три автомобіля.

На Куп’янському напрямку загарбники 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії йшли в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. Продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки.

Тут окупанти втратили 69 своїх солдатів, засіб протиповітряної оборони та дві гармати. Ще одну артсистему пошкоджено.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили три спроби РФ просунутися вперед. Триває бій в районі Тернів. На Краматорському напрямку атаку відбили біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

На Покровському напрямку окупаційні війська продовжили спроби вклинитися в українську оборону з району населеного пункту Очеретине, там тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського.

"Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації. На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала", - додали у Генштабі.

Ситуація на фронті: останні новини

Нагадаємо, вчора вранці російське міністерство оборони заявило про "взяття" селища Берестове на Харківщині. Аналітики DeepState спростували це, за їхніми даними, там все ще тривають бої.

Ввечері вони також повідомляли про високу активність окупантів в районі Очеретиного. За їхніми даними, війська РФ мали частковий успіх у напрямку Соколу та біля Новоолександрівки.

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