Британські аналітики також зазначили, що російські війська продовжують атакувати в напрямку села Липці, але безуспішно.

Російські окупанти не досягли заявленої Путіним мети зі створення "буферної зони" на півночі Харківської області.

Британська розвідка зазначає, що в Харківській області росіяни продовжують наступати на Вовчанськ, проте місто залишається під контролем ЗСУ, які відбивають російські атаки.

"Російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити фізичний контроль над розташованою неподалік переправою через річку Сіверський Донець, тим самим погрожуючи флангу і тилу українських сил, що обороняють Вовчанськ", - наголошується в повідомленні британської розвідки.

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Британські аналітики також зазначили, що російські війська продовжують атакувати в напрямку села Липці, але до теперішнього часу не досягли прогресу.

Розвідка нагадала заяву Путіна про те, що російські війська повинні створити буферну зону безпеки в Харківській області. Але поки що їм це не вдалося.

Фронт на півночі Харківської області стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований. Успіхи РФ на цьому напрямку будуть обмежені найближчими днями, оскільки початковий імпульс окупантів ЗСУ стримали.

Наступ на Харківську область

Російські окупанти з 10 травня намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Їм вдалося захопити кілька населених пунктів.

У Генштабі заявили, що ЗСУ вдалося відбити загрозу прориву окупантів у Харківській області, але бої тривають.

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