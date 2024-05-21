За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ворог може вдатися до таких дій, щоб ще більше розтягнути лінію фронту.

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко не виключає, що росіяни можуть піти у наступ на Сумщині на зразок того, як вони зробили на Харківському напрямку. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".

"Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. Ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості. Ніколи не можна виключати, у тому числі, й Сумський напрямок. Ворог може у будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається на Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій та сили оборони нашої країни", – сказав Демченко.

За його словами, складнощів Силам оборони додає і протяжність українсько-російського кордону.

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"Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки у Сумській області – понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужною, бо ворог переважає і у техніці, і у засобах ураження, і щодо особового складу, на жаль", – пояснив Демченко.

Він також додав, що ДПСУ тримає свої підрозділи не лише на Сумському, а й на Чернігівському напрямках.

"Ми бачимо те, що відбувається на Харківському напрямку. На окремих ділянках, у напрямку Липців чи Вовчанська, навіть попри перевагу, (ворог – УНІАН) не може досягти своєї стратегічної цілі. Але їхня ключова задача – відтягнути Сили оборони України на цей напрямок, аби ми не могли їх використовувати там, де тривають інтенсивні бойові дії", – зазначив Демченко.

Ймовірний наступ РФ на Сумському напрямку: що треба знати

Раніше очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявляв, що РФ планувала одночасно наступати на Харківському та Сумському напрямках. Однак ситуація не дала їм реалізувати ці плани.

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, РФ утримує на кордоні з Сумщиною невелике угруповання. Проте навіть цього може бути достатньо, аби Росія досягла своїх цілей.

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