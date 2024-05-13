Обладнання оборонних рубежів здійснюють під постійним вогнем РФ, додав він.

На Харківщині, як і на решті прикордонних та прифронтових областей України, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів здійснюється ешелоновано.

Інформація про можливості обладнання триповерхових бетонних споруд під вогневим впливом РФ "абсурдна та знецінює втрати цивільного персоналу та особового складу підрозділів, що здійснюють обладнання оборонних рубежів під постійним вогнем", заявив голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міноборони, бригадний генерал Олександр Яковець.

"Фортифікаційне обладнання оборонних рубежів як на Харківщині, так і на решті прикордонних та прифронтових областей, здійснюється ешелоновано - декілька оборонних рубежів. При цьому найбільш підготовлений - це той, який знаходиться на деякій відстані, що дозволяє використовувати і засоби інженерного озброєння, і залізобетонні споруди", - сказав він в ефірі телемарафону.

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Бригадний генерал зазначив, що перед ним йде рубіж, де працюють підрозділи Командування сил підтримки ЗСУ та Державної спецслужби транспорту. Він обладнується в різних умовах, на різних ділянках. На Харківщині - під постійними обстрілами противника, навіть на відстані 15-17 кілометрів.

"А перший рубіж і "передній край", звичайно, утримується підрозділами, обладнується самими підрозділами. І тут говорити про використання важкої техніки, залізобетонних споруд, на жаль, немає можливості", - підкреслив вн.

Яковець розповів, що на передньому краї фортифікаційні споруди розташовані на різній відстані від кордону з Росією. "Якщо говорити про перший рубіж на Харківському напрямку, то на відстані від 1,5 до 5-6 кілометрів, в залежності від умов місцевості, від природних перешкод, панівних висот. Якщо говорити про другий рубіж на Харківщині, то я би не хотів зараз в ефірі надавати цю інформацію, щоб не почув ворог. Що стосується третього рубежу, то він на різній відстані, також залежно від умов місцевості, від 17 до 35 кілометрів", - пояснив він.

Бригадний генерал додав, що третій обладнується обласними військовими адміністраціями і в інженерному відношенні він найбільш обладнаний, зі встановленням залізобетонних споруд, як вогневих, так і для укриття та проживання особового складу.

"Але хотів би зазначити, що навіть на такій відстані - 17, 20 км .до 30 км., противник постійно наносить ураження і ми втрачаємо там не тільки техніку, але й персонал цивільний, який виконує ці завдання", - підкреслив він.

Яковець прокоментував поширену сьогодні інформацію, в якій деякі військові дорікали на якість оборонних споруд на Харківщині, зокрема, що там повинні були стояти укріплення в мінус три поверхи.

"Знаєте, коли це говорять експерти, які знаходяться на відстані 700-1000 кілометрів до районів бойових дій, то це ще можна якось зрозуміти. А коли військові, то, чесно кажучи, я не розумію цього", - зауважив він.

Яковець додав, що обладнання оборонних рубежів на Харківщині здійснюють під постійним вогнем російських окупантів. "Інформаційні вкиди щодо можливості обладнання триповерхових бетонних споруд під вогневим впливом противника, м’яко кажучи, є абсурдними. Та знецінює ті зусилля, яких сьогодні дійсно докладають і військовослужбовці інженерних підрозділів, і цивільний персонал. Ну, і, в першу чергу, знецінюють ті втрати цивільного персоналу та особового складу підрозділів, що здійснюють обладнання оборонних рубежів. Здійснюють під постійним вогнем противника, ризикуючи своїм життям", - підкреслив бригадний генерал.

Наступ Росії: новини з Харківщини

Як повідомляв УНІАН, командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський розповів, що наступ Росії стрімко розгортається, у Вовчанську почалися вуличні бої. Він казав, що необхідних фортифікацій не було, тож просування окупантів досить швидке.

"За 2 роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство, чи навмисний саботаж", - зазначив військовий.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що практично під цілодобовими ударами окупантів перебувають Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння .

Президент Володимир Зеленський ввечері повідомив, що на значній території прикордонної смуги області точаться жорстокі бої, загарбники закріпитися в деяких населених пунктах.

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