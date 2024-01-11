Такі оборонні споруди мають на меті допомогти Україні витримати атаки і водночас відновити свої сили.

Українські бійці на фронті активізують будівництво фортифікаційних укріплень, зміщуючи фокус своїх операцій в сторону оборони.

Як пише Reuters, нові оборонні лінії поблизу Куп'янська, показують, що Україна активізувала будівництво укріплень в останні місяці, оскільки вона переносить свої військові операції проти Росії в більш оборонну площину.

За словами військових аналітиків, ці оборонні споруди, які мають певну схожість з тими, що розгорнуті на окупованих Росією півдні і сході, мають на меті допомогти Україні витримати атаки і водночас відновити свої сили, оскільки Москва перехоплює ініціативу на полі бою.

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"Поки війська рухаються, перетинають поля, можна обійтися без укріплень. Але коли війська зупиняються, потрібно негайно зариватися в землю", - сказав агентству Reuters один із бійців.

Україна заявляє, що не відступає від своїх амбіцій повернути всю окуповану територію, але наразі зосереджується на питанні мобілізації для поповнення особового складу та на вирішенні проблеми нестачі артилерії на фронті.

Водночас Росія нарощує наступальний тиск навколо східних міст, таких як Куп'янськ, Лиман та Авдіївка, і їй більше не потрібно стримувати свої резервні війська, побоюючись можливого українського прориву, кажуть військові аналітики.

За словами Джека Вотлінга, старшого наукового співробітника з питань наземної війни Королівського інституту Об'єднаних сил Великої Британії, більш міцні укріплення сповільнять просування російських військ і відволічуть менше українських сил на оборону, звільнивши їх з фронту, щоб вони могли, наприклад, проходити більше тренувань.

"Українці зараз переходять до оборони, тому що їхній наступ досяг кульмінації", - сказав він у телефонному інтерв'ю, додавши, що Росія перехопила ініціативу на полі бою і має можливість вибирати, де атакувати.

За його словами, укріплення також можуть бути використані для захисту флангів України, коли вона знову піде в наступ.

Оборонна стратегія України

Раніше американські ЗМІ писали, що Україна може перемогти у розв'язаній Росією війні за допомогою оборони.

Зазначалося, що якщо Україна зможе захистити контрольовану нею територію найближчими місяцями, використовуючи такі можливості, як протитанкові міни і бетонні укріплення, вона може позбавити Росію шляху до повної перемоги і, можливо, навіть відкрити двері для переговорів.

При цьому перехід до оборони цінний не тільки тому, що він може показати Кремлю, що подальше територіальне завоювання недосяжне, але і тому, що він допоможе Україні вирішити дві її найбільші проблеми: брак солдатів і ослаблення підтримки Заходу.

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