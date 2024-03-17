Він не очікує на щось подібне до цунамі.

Росія може піти у наступ в жовтні або листопаді, наразі їй не вистачає ресурсів для прориву. Україна має використати цей час для розв'язання політичних проблем та зміцнення оборони, вважає полковник британської армії у відставці Глен Грант.

"Я думаю, що Росія наразі діє в межах своїх можливостей. Я не вірю, що насувається подія, подібна до цунамі, хоча можу помилятися. Немає жодних розвідувальних даних, які б вказували на те, що Росія накопичує значні ресурси для великого наступу, наприклад, застосування ядерної зброї", - сказав він в інтерв'ю "Еспресо".

За словами колишнього військового, окупаційні війська мають труднощі з постачанням достатньої кількості бронетехніки на фронт, тому вони вимушені розконсервовувати стару техніку.

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"Важливо, що резерви у них є, йдеться про близько тисячу таких машин, які вони можуть мобілізувати. Росіяни також можуть відправити набагато більше людей на фронт. Однак їм явно бракує комплексної системи підготовки, здатної створити велику кількість добре підготовленого особового складу і техніки, тому що Росія просто не має необхідних ресурсів. Технічні ресурси, необхідні для проведення операцій, такі як радіостанції, і досвід для розробки складних стратегій також обмежені", - пояснює він.

На думку Гранта, зараз Росія продовжить перерозподіляти свої сили та використовувати їх в передбачуваних слабких місцях української оборони.

"Це більше схоже на людину, яка копає город. Копати можна лише в певному темпі, копати і копати поки не втомитеся. Так само і російська атака, ймовірно, буде розвиватися поступово. Вони можуть розпочати значний наступ, втратити особовий склад, а потім вдатися до вимушеного тимчасового затишшя, особливо після переобрання Путіна, коли політична мотивація зменшиться", - додав він.

Ситуація на фронті: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгення російська армія вже втратила близько 430 тисяч 740 осіб.

Американський Інститут вивчення війни повідомляє, що окупаційним військам вдалося захопити селища Тоненьке і Невельське, що в районі Авдіївки.

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що за останню добу на лінії фронту протягом відбулося 58 бойових зіткнень з військами РФ.

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