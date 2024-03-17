Аналітики Інституту зазначили, що тактична ситуація на захід від Авдіївки залишається динамічною.

Російські окупанти захопили Тоненьке і Невельське в районі Авдіївки. На кадрах із геолокацією видно, що російська бронетанкова колона нещодавно просунулася на захід від Тоненького.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Там зазначили, що додаткові кадри з геолокацією показують, що підрозділи російської 110-ї мотострілецької бригади просуваються і піднімають прапор у Невельському.

Водночас в Інституті зазначили, що російські воєнкори заявили, нібито українські контратаки під Авдіївкою затихли, і припустили, що ВСУ або не вистачає резервів, або вони відходять на позиції далі, хоча ISW не побачив підтвердження цим твердженням.

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Також за заявами пропагандистів, ЗСУ "досить швидко" відновилися після падіння Авдіївки. Також вони стверджували, що українські сили досягли чисельної переваги на Авдіївському напрямку, однак ISW не може підтвердити це твердження, оскільки тактична ситуація на захід від Авдіївки залишається динамічною.

Війна в Україні: новини

На лінії фронту протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних і 62 авіаційні удари, здійснив 125 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

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