Окупанти справді готують наступ, створюючи резерви, каже депутат.

Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ через місяць. Так секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко відповів кореспонденту УНІАН на запитання про можливий наступ росіян уздовж 1000-кілометрової лінії фронту найближчим часом.

Водночас він підтвердив, що окупанти справді готують наступ, створюють резерви, однак, зазначив, готові вони будуть не раніше середини-кінця літа, якщо "будуть у такому темпі набирати".

"Чи вона (Росія, - ред.) готова до наступу через місяць? Точно ні. А якщо говорити про весь фронт, то не існує такої армії, яка може наступати відразу на 800-1000 км. Я думаю, тут 1000 кілометрів мається на увазі ширина фронту, де вони могли б наступати. Але це нереальна історія мати засоби, щоб можна було прорвати такий фронт", - пояснив Костенко.

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Тим часом, каже він, Росія має достатньо ресурсів, щоб "повзти так, як під Покровськом", особливо зараз, якщо звільняться її резерви під Курщиною, які вона може перекинути на інші напрямки.

Він повідомив, що зараз у Курській області росіяни зосередили угрупування до 80 тисяч військовослужбовців разом із північнокорейцями.

Також Костенко прокоментував ситуацію в Бєлгородській області, куди, за неофіційними повідомленнями, зайшли ЗСУ.

"Це наша тактика, ми зараз робимо все, щоб вони не створювали великі угрупування, ми їх розтягуємо на різних напрямках. Там ідуть бойові дії місцевого масштабу, там немає великих вклинень, але це дає нам змогу відтягувати якісь підрозділи з основних напрямків", - заявив нардеп.

Росія нарощує сили: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна готується до можливого нового наступу з боку Росії, мета якого - посилення позиції Кремля на переговорах про припинення вогню. Про це написало видання Associated Press. Зазначалося, що аналітики та військове командування вказують на можливий широкомасштабний натиск уздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Також президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, нещодавно заявляв, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Говорячи про умови, що висуває РФ на переговорах, Зеленський сказав, що вона намагається втягнути США в "нескінченні, беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель".

Про те, що новий наступ на три регіони України реальний, вказував і голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Він нагадав, що росіяни проводять приховану мобілізацію і здійснюють підготовку особового складу. Крім того, варто враховувати, що Росія може отримати додаткові сили з Північної Кореї.

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