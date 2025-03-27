У ЗСУ попередили, що новий наступ на три регіони України реальний

Росіяни продовжують проводити приховану мобілізацію і можуть додатково залучити війська з КНДР.

Є серйозні підстави вважати, що новий наступ російських загарбницьких військ на Сумську, Харківську та Запорізьку області реальний.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Він нагадав, що всі кордони з Російською Федерацією та Білоруссю є територією потенційної загрози для України.

Тимочко не вважає, що росіяни застосують для наступу "вивільнені" з Курської області війська, оскільки в цьому регіоні тривають бойові дії і загарбникам не вистачає й цих сил, щоб повністю витіснити Сили оборони:

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"Якщо вони послаблять там концентрацію військ, то це, швидше за все, призведе до нового прориву у глибину їхніх територій. Тим паче, ми бачимо, що зараз там непогано починає палахкотіти прикордоння Бєлгородщини. Тому вони точно не будуть ці війська переміщати".

Водночас голова Ради резервістів нагадав, що росіяни проводять приховану мобілізацію і здійснюють підготовку особового складу. Крім того, варто враховувати, що Росія може отримати додаткові сили з Північної Кореї.

Новий наступ Росії

Як повідомляв УНІАН, під час саміту в Парижі український президент Володимир Зеленський озвучив дані української розвідки щодо планів Москви. За його словами, окупанти готуються до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Президент вважає, що росіяни затягують переговори й намагаються втягнути Сполучені Штати Америки у нескінченні дискусії про "умови" миру лише для того, щоб виграти час перед новим нападом.

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