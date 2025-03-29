На думку Фараджа, остаточним результатом переговорів не може стати перемога російського диктатора.

Російський диктатор Володимир Путін отримує "забагато" від переговорів під проводом США щодо припинення війни між Україною та Росією, вважає британський союзник Дональда Трампа, лідер ультраправої британської партії Reform UK Найджел Фарадж. Про це пише Politico.

На думку Фараджа, остаточним результатом переговорів не може стати перемога російського президента.

"Це цілком правильно - прагнути до миру, але ми не можемо мати мир, який перетворить Путіна на переможця. То ж я не згоден з його командою (командою президента США Трампа, - ред.)", - зазначив лідер Reform UK.

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Він наголосив, що мирна угода має бути справедливою і що Росія зараз "отримує занадто багато".

"Можливо, за лаштунками російської сторони відбуваються речі, про які ми не знаємо, але на цей момент це викликає занепокоєння", - додав Фарадж.

Видання підкреслює, що ці коментарі вражають, враховуючи, що раніше Фарадж дуже підтримував президента США:, був присутній на його інавгурації, з’являвся на мітингах Трампа і навіть отримав послання з нагоди свого 60-річчя від високопоставленого республіканця.

Путін не хоче миру: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку президента України Володимира Зеленського, Путін намагається затягнути США у беззмістовні дискусії, щоб виграти час для продовження війни проти України. За його словами, попри розмови про мир, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. "Путін хоче вести переговори про територію із сильнішої позиції. Він думає лише про війну", - наголосив Зеленський.

Про те, що Путін бреше представникам адміністрації Трампа, заявив і ексрадник президента США з національної безпеки під час його першої каденції Герберт Макмастер. "Путін йому бреше! Це ні для кого не повинно бути несподіванкою. Путін - найкращий брехун, найкращий обманщик у світі", - сказав Макмастер.

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