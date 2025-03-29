РФ готує масштабний наступ на увесь 2025 рік, - AP

Російське військове командування хоче посилити позиції Кремля на переговорах про припинення вогню.

Україна готується до можливого нового наступу з боку Росії. Його мета - посилення позиції Кремля на переговорах про припинення вогню, пише Associated Press.

З наближенням весняного періоду активних бойових дій аналітики та військове командування вказують на можливий широкомасштабний натиск уздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Путін посилює позицію

Президент України Володимир Зеленський, спираючись на дані розвідки, повідомив про підготовку нових атак на північному сході України, включно із Сумською, Харківською та Запорізькою областями.

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"Вони затягують переговори та намагаються втягнути США в нескінченні та безглузді дискусії про фальшиві "умови", щоб лише виграти час, а потім спробувати захопити більше землі", — сказав Зеленський під час візиту до Парижа. "Путін хоче вести переговори щодо території з більш сильної позиції".

Таку оцінку поділяють і дипломати G7 у Києві, які, однак, висловилися на умовах анонімності. Водночас Росія фактично відмовилася від пропозиції США про тимчасове припинення бойових дій на 30 днів, а можливість часткового припинення вогню в Чорному морі була ускладнена висуненням Москвою жорстких умов.

Правитель РФ Володимир Путін підкреслив, що на всій лінії фронту стратегічна ініціатива залишається за російськими силами: "Наші війська, наші хлопці щодня рухаються вперед і звільняють одну територію за іншою, один населений пункт за іншим".

Зростання військової активності росіян, на думку українських командирів, є підготовкою до масштабного наступу.

"Їм потрібен час до травня, і все", — зазначив військовий аналітик Павло Нарожний.

На півночі російські та північнокорейські сили суттєво ускладнили ситуацію для Києва, повернувши більшу частину Курської області. Посилення боїв спостерігається також у Донецькій та Запорізькій областях. Деякі українські командири висловлюють занепокоєння щодо можливого перекидання російських військ із Курська на інші напрямки.

Один із командирів українських підрозділів сказав:

"Це буде важко. Сили з Курська будуть у захваті від своїх перемог".

Більш конкретний прогноз дав аналітик Олексій Гетьман, пов'язаний з Генштабом ЗСУ:

"Вони готують наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев’яти місяців, майже весь 2025 рік".

РФ нарощує сили

У цьому контексті Росія активно нарощує бойову активність, намагаючись зміцнити свої переговорні позиції. Військові спостерігачі відзначають збільшення числа розвідувальних місій, спрямованих на виявлення українських вогневих позицій та систем безпілотників.

"Все це може бути ознакою того, що найближчим часом готується напад", — підкреслює Гетьман.

Один із головних осередків боїв — місто Покровськ, ключова оборонна точка та логістичний вузол у Донецькій області. Його захоплення дозволило б російським військам просунутися до стратегічно важливих позицій.

"Росіяни були суттєво виснажені за останні два місяці. Протягом 10 днів березня вони взяли певну паузу", — заявив військовий речник майор Віктор Трегубов. "Це означає, що росіяни просто відновились".

Тим часом українські військові повідомляють про активізацію розвідки противника. Зокрема, військовий з позивним "Італієць" зазначив, що Росія накопичує сили поблизу Покровська, а в районі міста Селидове створюються значні запаси боєприпасів.

Російські військові аналітики висловлюють впевненість у можливості успішного наступу. За словами експерта Сергія Полєтаєва:

"Обидві сторони активно готуються до весняно-літньої кампанії. Зростає відчуття, що українські сили, можливо, намагаються підготуватися до цього належним чином. Попри виснаженість боїв, російська армія має реальний шанс досягти вирішального успіху в найближчі шість місяців-рік. Це може призвести до краху української оборони".

Незначний дипломатичний прогрес

У дипломатичній площині переговори не демонструють значного прогресу. Росія висунула жорсткі вимоги, які призвели до ускладнення перемовин. Попередньо Москва погодилася на часткове припинення вогню в Чорному морі, але висунуті умови, зокрема вимога щодо відновлення доступу російських банків до системи SWIFT, викликали жорстку відмову Києва та ЄС.

Українські військові, коментуючи ситуацію, висловлюють песимізм щодо реальних шансів на припинення бойових дій.

"Ніхто в це не вірить", – зазначив "Італієць". "Але все ще є надія, що конфлікт піде в інше русло. Всі чекають якихось змін у зоні бойових дій, тому що це нам зараз не вигідно. Ми дуже не хочемо цього визнавати".

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на півдні України загострюється ситуація: на Запоріжжі російські окупанти застосовують тактику повзучого наступу, на Херсонщині намагаються форсувати Дніпро та створили центр підготовки пілотів БПЛА, які тренуються на цивільних українцях.

Також, за інформацією президента України Володимира Зеленського, Росія готує весняний наступ на дві області Сумську та Харківську, і для цього намагається виграти час. "Я можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідувальною інформацією з нашими союзниками", - зазначив він.

Тим часом шириться інформація про новий прорив ЗСУ на територію в Бєлгородській області. Ймовірно, Україна сподівається, що ця операція поліпшить позиції на переговорах завдяки захопленню більшої кількості земель РФ, вважає колишній старший радник Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Віктор Назаров.

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