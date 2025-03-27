Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області, попереджає президент.

Висуваючи нові умови, російський диктатор Володимир Путін намагається затягнути США у беззмістовні дискусії, щоб виграти час для продовження війни проти України. Як повідомляє прес-служба ОП, Про це президент Володимир Зеленський сказав, виступаючи на паризькій зустрічі лідерів Європи, присвяченій питанням підтримки України.

Зеленський наголосив, що ситуація на лінії фронту все ще дуже складна.

"Стабілізація на фронті – це надійна основа для дипломатії. Нам вдалося стабілізувати ситуацію на Донеччині, і ми продовжуємо операції в російській Курській області, щоб захистити наші східні райони. За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні, беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель. Путін хоче вести переговори про територію із сильнішої позиції. Він думає лише про війну", - наголошує Зеленський.

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У зв'язку з цим, як відзначив президент, робота усіх, хто підтримує Україну, повинна стосуватися оборони в найширшому розумінні цього слова.

"Тобто продовження військової допомоги, але, окрім того, ми потребуємо інвестицій, більше спільних проєктів, більше спільного виробництва, більше локалізації, усього, що спрямоване на масштабування та розвиток нашого оборонного виробництва – від снарядів до безпілотників і ракет", - підкреслив Зеленський.

Як вважає глава держави, Європі потрібно все можливе для власного захисту.

"Розгляньмо сьогодні, які оборонні напрями з погляду підтримки та виробництва є найбільш корисними. Це 5 мільярдів євро на артилерійські снаряди для нашої оборони цього року. І це фінансування треба знайти вже зараз. Також – системи протиповітряної оборони й ракети. Далі – наше внутрішнє виробництво. Є речі, які ви можете виробляти у ваших країнах, а є те, що ми можемо локалізувати в Україні. Наша оборонна промисловість в Україні недофінансована приблизно на 20 мільярдів євро. Ми вважаємо, що це можна закрити коштом російських активів. І це необхідно зробити", - переконаний Зеленський.

Заяви Зеленського про Путіна

Як повідомляв УНІАН, напередодні Володимир Зеленський висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін незабаром помре, і тоді все протистояння із Росією закінчиться.

Президент України також переконаний, що російський диктатор боїться дестабілізації у російському суспільстві. На таку дестабілізацію може вплинути санкційна політика, стан російської економіки.

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