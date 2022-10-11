Керівництво Білорусі продовжує надавати свій повітряний простір та аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України.

Ознак формування наступальних угрупувань на території Білорусі та пересування військ на кордоні з Україною не спостерігається, при цьому керівництво Білорусі продовжує надавати підтримку РФ у війні проти України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати підтримку Російській Федерації у війні проти України, надаючи РФ можливості використовувати повітряний простір та аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України. На зазначених напрямках підрозділи Сил оборони України контролюють ситуацію, ознак формування наступальних угруповань на території Республіки Білорусь та пересування військ, станом на 06.00 11 жовтня поточного року, не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Сіверському напрямку ворог гатив з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області, а на Слобожанському напрямку – з артилерії та танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка.

Участь Білорусі у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні.

Попри нещодавні заяви Лукашенка про те, що у Білорусі не проводитиметься мобілізація, ймовірність можливого нападу з боку Білорусі постійно обговорюється.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що Лукашенко знаходиться перед вибором: або входити в конфронтацію з російським диктатором Путіним, або відправити на війну білоруську армію. У ЦПД вважають, що імовірність останнього сценарію досить висока.

10 жовтня Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

В Офісі президента України задалися питанням, чи готові в Білорусі до наслідків власних рішень.

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