Рішення залучити регулярну армію РБ до бойових дій стане останнім рішенням білоруського диктатора.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про розгортання об'єднаної армії з Росією. Однак залучення військових РБ до вторгнення може стати для його режиму фатальним рішенням.

Про це заявив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Якщо всупереч моїм очікуванням Лукашенко справді втягне свою армію, тоді він прикує себе ланцюгом до Путіна остаточно, тоді ці два режими впадуть одночасно", - заявив він.

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Яковенко зауважив, що важко оцінити достовірність інформації про ймовірність залучення військових Білорусі до війни проти України. Проте білорусів досить швидко чекає поразка на полі бою.

"Я не знаю, наскільки достовірною є ця інформація, але якщо він дійсно вирішить використати свою армію проти України, то, я думаю, це буде кінець Лукашенка. Можливо, його буде знищено раніше, ніж Путіна. Його армію знищать досить швидко, й опори всередині країни не залишиться. Мені здається, це буде остання дія Лукашенка", - додав Яковенко.

Участь Білорусі у війні

З початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні.

Незважаючи на нещодавні заяви Лукашенка про те, що у Білорусі не проводитиметься мобілізація, ймовірність можливого нападу з боку Білорусі постійно обговорюється.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що Лукашенко знаходиться перед вибором: або входити в конфронтацію з російським диктатором Путіним, або відправити на війну білоруську армію. У ЦПД вважають, що імовірність останнього сценарію досить висока.

10 жовтня Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

В Офісі президента України задалися питанням, чи готові в Білорусі до наслідків власних рішень.

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