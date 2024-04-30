Воно може початися вже через місяць.

Російські війська можуть піти в новий великомасштабний наступ в Україні наприкінці травня або червні.

Як пише Financial Times із посиланням на слова двох високопоставлених представників української розвідки, окупанти атакують ключові ділянки лінії фронту, а також наносять ракетні та дронові удари по Харкову та інших містах для пом'якшення поля бою перед великою наступальною операцією.

Джерело в українській армії сказало BILD, що побоюється нападу на Харків військ чисельністю 20-40 тисяч осіб. За його словами, у такому разі Україні доведеться вирішувати, що захищати - північ чи схід. Інший військовослужбовець сказав журналістам, що теж вважає можливим "похід" окупантів на Харків.

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За словами одного з офіцерів, за час повномасштабної війни війська РФ навчилися ефективно використовувати сили для наступальних операцій. "Зараз на фронт часто скидають незліченну кількість бомб. Не як раніше - тільки в кілька незначних ангарів, а в кожну будівлю, яку ми утримуємо", - сказав військовий, зазначивши, що без боєприпасів і ракет для протиповітряної оборони вони не можуть із цим нічого зробити.

Наразі Україна будує кілометри протитанкових загороджень - не тільки на півдні, а й на кордонах із Бєлгородською, Курською та Брянською областями.

Великий наступ Росії: що відомо

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявив, що великий російський наступ може розпочатися вже наприкінці травня або червні. Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що добре оснащені Збройні сили України зможуть запобігти російським атакам.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про загострення ситуації на фронті. Військові фіксують нарощування чисельності та перегрупування військ РФ на Харківському напрямку, проте поки не бачать ознак безпосередньої підготовки до наступу.

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