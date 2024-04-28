Зазначається, що армія РФ продовжує свою деградацію.

Якщо українські війська будуть добре забезпечені західним озброєнням, то зможуть не допустити суттєвого оперативного просування росіян під час їхньої запланованої літньої наступальної операції. Однак армія агресора може створити суттєву загрозу, використавши окремі переваги й адаптацію.

Як зазначає ISW, під час попередніх широкомасштабних наступальних операцій ЗСУ не дозволяли окупантам досягнути навіть тактичних успіхів. Аналітики вважають малоймовірним, РФ проведе цього літа наступальну операцію, яка була б значно масштабнішою та інтенсивнішою, ніж попередні.

У ISW послалися на західного чиновника, який розповів Financial Times, що армія РФ усе ще залишається неефективною із застарілим обладнанням та погано підготовленими солдатами. На його думку, російське військо суттєво не покращило свій рівень з моменту початку повномасштабної війни.

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Боєздатність російської армії

Однак при оцінці якості ворога часто ігнорується використання окупантами своїх тимчасових відносних переваг над Україною, щоб створити для Сил оборони значний стрес.

Зазначається, що російські військові стикаються з обмеженнями щодо кількості сучасної та ефективної техніки. При цьому загальна боєздатність російських з'єднань продовжує знижуватися, оскільки вони зазнають деградації. Попри це, противник частоково покладається на свою кількісну перевагу в техніці й живій силі, щоб чинити постійний і наростаючий тиск на ЗСУ, і приймають втрати, яких не змогла б витримати українська армія.

"Зосередженість Росії на кількості, без урахування якості, підтримує тактичні переваги агресора. Особливо це яскраво проявляється сьогодні, адже затримки в наданні західної допомоги у сфері безпеки, послабили якісні переваги України над російськими військами. Цього літа росіяни будуть використовувати кількість особового складу для досягнення тактичних переваг навіть проти вже достатньо забезпечених ЗСУ", - прогнозує ISW.

За оцінкою аналітиків, ставка на масовість - не єдина адаптація, яку загарбники зробили в Україні, адже вони продемонстрували нерівномірну схильність до оперативних, тактичних і технологічних інновацій та навчання.

Російське військове командування вчиться на помилках минулого оперативного планування в Україні та цілком вірогідно зробить завданням свого наступу розтягнути і придушити ЗСУ на більш широкому фронті на сході країни.

Керовані авіабомби на фронті

Як додають експерти, окупанти суттєво змінили тактичні авіаційні операції в Україні завдяки масовому використанню планерних бомб, що дозволяє літакам безпечніше завдавати ударів із глибокого тилу.

"Ці удари планерними бомбами і надалі відіграватимуть критично важливу роль у підтримці російських наземних операцій цього літа, попри ймовірне покращення можливостей протиповітряної оборони, які українські війська зможуть використовувати проти російських літаків з прибуттям додаткових західних систем ППО", - додають в ISW.

Там зазначили, що російські війська продовжують широкомасштабне розгортання технологічних інновацій по всьому фронту для підтримки наступальних дій, а також розраховують час розгортання цих інновацій, щоб використати вразливості ЗСУ та здобути переваги до того, як Сили оборони адаптуються. Окупанти розраховують використовувати нові технологічні або тактичні інновації саме на початку свого наступу, щоб нівелювати сильніші можливості, які отримають ЗСУ після прибуття допомоги США.

Водночас російські війська усе ще потерпають від широкомасштабних тактичних помилок і українські війська зможуть використовувати цей фактор, доки російське військове командування продовжуватиме боротися з інтерналізацією та поширенням адаптацій на тактичному рівні.

"Україна протягом найближчих тижнів зможе нейтралізувати багато обмежень у матеріальній базі, з якими вона сьогодні стикається та вживає заходів для полегшення найближчими місяцями своїх кадрових проблем. Однак Росія буде продовжувати домагатися власних переваг по мірі того, як буде покращуватися спроможність Сил оборони. Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці та зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року", - прогнозують в ISW.

Війна в Україні - останні новини

Ситуація на фронті дуже важка, і є велика проблема, яка полягає в нестачі людського ресурсу. Про це сказав командир другого штурмового батальйону 3-ої ОШБр Дмитро Кухарчук.

Росіяни прорвалися і закріпилися в Очеретиному на Донеччині. Українські захисники вживають заходів, щоб вибити ворога звідти. Там тривають важкі бої.

Крім того, DeepState повідомляє, що російські війська окупували Бердичі Донецької області.

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