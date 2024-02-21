Всі пілоти завершать навчання з травня по серпень.

Перша група українських пілотів з чотирьох осіб закінчить програму навчання на американських винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національної гвардії Арізони. Зазначається, що ці пілоти почали свою підготовку в середині жовтня 2023 року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Арізона. У Пентагоні заявляли, що термін навчання - кілька місяців.

За словами капітана Еріна Ханнігана, представника Національної гвардії Арізони, друга група розпочала навчання в січні, а третя - зараз проходить навчання англійської мови, яка необхідна для польотів.

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Як очікується, всі пілоти завершать навчання з травня по серпень. Ханніган додав, що точні терміни залежать від ходу програми.

Винищувачі F-16 для України

Дещо раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас спрогнозував, що перші винищувачі F-16 з'являться в Україні теж влітку - у червні.

Однак у Повітряних силах ЗСУ відмовились підтверджувати або спростовувати ці терміни.

13 лютого повідомлялось, що українські аеродроми вже готові приймати винищувачі F-16 щонайменше в режимі оперативних. І йдеться не про одне чи два летовища, каже військовий експерт, військовий льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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