Український уряд очікує, що до кінця фінансового року в США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

Перші літаки-винищувачі F-16 американського виробництва опиняться в українському небі орієнтовно в червні 2024 року, повідомляє видання Foreign Policy.

"Я думаю, що в червні ми побачимо їх (літаки-винищувачі F-16 – УНІАН) в Україні", - відмітив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Такі ж часові рамки підтвердив ще один європейський чиновник, присутній на Мюнхенській безпековій конференції.

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У виданні додали, що український уряд очікує, що до кінця фінансового року в США (у вересні) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

Передача винищувачів F-16 Україні: що відомо

5 лютого міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна підготує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16. Таким чином, загальна кількість літаків F-16 досягла 24 одиниць.

15 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що питання щодо надання Україні довгоочікуваних винищувачів F-16 уже вирішено, вже скоро вони мають з’явитися в українському небі.

17 лютого прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засвідчив прогрес у передачі винищувачі F-16 Україні. За його словами, Нідерланди намагаються впоратися із задачею якомога швидше, наразі все йде за графіком.

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