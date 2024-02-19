Там не змогли підтвердити, що літаки з'являться цього червня.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат не зміг підтвердити чи спростувати інформацію стосовного можливого отримання винищувачів F-16 Україною вже в червні.

Про це він розповів в ефірі телемарафону. За його словами, єдине, що ясно точно, літаки F-16 точно дадуть Україні.

"Єдине, що можу підтвердити, що дійсно є план дій, він відбувається. Літаки готові передати наші партнери Україні. Ті країни, які зголосилися на це. Безумовно, там мова не лише про передачу йде, але й про подальше обслуговування літаків, фінансування цього процесу, модернізацію F-16. Тому що літак постійно і ремонтується, і модернізується. Ті країни, які нам передають літаки, безумовно, також сприяють і в підготовці пілотів - навчанні інженерів, офіцерів, наземного персоналу й інших. Тому що оплачувати навчання теж потрібно", - пояснив Ігнат.

Тому, як зазначив речник Повітряних сил, була створена авіаційна коаліція з багатьох країн, які допомагають нам усі ці процеси робити одночасно.

"Щоб у якийсь момент, уже найближчим часом хотілося б сказати той термін, коли вже з'являться перші F-16 в небі та допоможуть нам відігнати окупанта подалі від кордонів", - заявив він.

Також Ігнат прокоментував готовність інфраструктури в Україні для можливого отримання винищувачів вже у червні.

"Інфраструктура і її готовність - це дуже непросте питання. Тому щоб підготувати капітально, мабуть, потрібно роки. Ідеально сьогодні взагалі було б під землю заховати, як це Іран робить, і все, чистий спокій мати. Аби побудувати такі залізобетонні сховища, які б протистояли балістичним ракетам. Ви бачите, які вирви після балістики утворюються, і тут потрібно літаки дійсно захищати. Ну, по-перше, пасивна оборона - це сховища, інфраструктура. По-друге - інфраструктура повинна бути захищена засобами ППО і проти балістики, і проти крилатих ракет та дронів", - пояснив він.

Тому, за його словами, підготовка інфраструктури все відбувається в комплексі, Україна вже адаптовує її під цей тип літака.

"Адаптація - це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватися на наших аеродромах. Тому дійсно про терміни (літаків F-16) не будемо казати. Питання в тому, що нам якомога швидше потрібний цей літак", - розповів Ігнат.

Прогноз щодо появи F-16 у червні

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що перші літаки-винищувачі F-16 американського виробництва опиняться в українському небі орієнтовно в червні 2024 року.

"Я думаю, що в червні ми побачимо їх (літаки-винищувачі F-16 – УНІАН) в Україні", - відмітив Анушаускас.

Такі ж часові рамки підтвердив ще один європейський чиновник, присутній на Мюнхенській безпековій конференції.

Вас також можуть зацікавити новини: