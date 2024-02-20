Україна має отримати 24 військові літаки.

Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот розповіла, коли в Україні з'являться перші західні винищувачі F-16.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб зробити можливим постачання літаків F-16 в Україну. Перш за все, ми відкриваємо навчальний центр в Румунії, тому ми робимо все можливе, щоб доставити їх якомога швидше, але у нас є деякі умови, які ще мають бути виконані. І це має статися у 2024 році, і чим раніше, тим краще. Я не називаю конкретних часових рамок на цю мить, але ви можете бути впевнені, що ми робимо все можливе, щоб прискорити процес", - розповіла вона в інтерв'ю "24 каналу".

За її словами, Україна має отримати 24 військові літаки. Поки що Нідерланди не можуть гарантувати, що їх стане більше.

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"Це справді важливий сигнал, який ми надсилаємо, передаючи F-16. Ми можемо підтримати Україну і надати дуже важливі системи озброєння, які їм необхідні для ведення бойових дій", - наголосила міністр.

Водночас Ханке Брейнс Слот відмовилась відповідати, чи ухвалить Євросоюз 13-й пакет санкцій до 24 лютого. Вона сподівається, що переговори з цього питання завершаться якомога швидше.

"Пакети санкцій – це завжди сюрприз, тому я не буду зараз нічого про це говорити. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити переговори якомога швидше. Нідерланди вважають, що дуже важливо мати ще один сильний пакет санкцій, і щоб ми вдарили по Росії так сильно, як тільки зможемо", - підсумувала вона.

Прогноз щодо появи F-16 у червні

Дещо раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що перші літаки-винищувачі F-16 з'являться в Україні у червні 2024 року.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат не зміг підтвердити чи спростувати ці терміни.

Очільник ГУР України Кирило Буданов заявив, що питання з літаками вже вирішено.

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