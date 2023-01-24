ПВК "Вагнер" використовує ув'язнених як гарматне м’ясо в дуже виснажливих наступальних операціях.

Із 50 тисяч найманців, яких власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назбирав по тюрмах Росії, на передовій в Україні воює лише приблизно п'ята частина.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що така ситуація склалась, оскільки інша бойовики або вже знищені, або зазнали поранень, або ж дезертирували. Відповідні дані оприлюднила голова незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова.

"ISW не може підтвердити ці цифри, але вони є дуже ймовірними, враховуючи модель ПВК "Вагнер" про використання найманців як гарматного м’яса в дуже виснажливих наступальних операціях", - пояснили експерти у звіті.

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На думку аналітиків, модель, яку використовують "вагнерівці", утримуючи високонавчених найманців із тривалим терміном служби як керівництво та елементи типу спеціальних сил на вершині маси ненавчених ув'язнених, також призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства.

Раніше ISW повідомляв про випадки, коли родичі бійців групи "Вагнера" отримували порожні труни, хоча їм говорили про загибель цих людей на війні. Аналітики вважають, що це свідчить про те, що "Вагнеру" бракує базової адміністративної та бюрократичної інфраструктури для відстеження та представлення власних втрат.

Війна в Україні: втрати ПВК "Вагнера"

Днями журналісти дізналися, що "Група Вагнера" практикує відправку в Росію порожніх трун родичам загиблих найманців. Це розкрилося, коли один такий загиблий і вже похований у закритій труні згодом знайшовся живим в українському полоні.

Нещодавно США визнали "Групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Вашингтон анонсував нові санкції щодо осіб, які з нею пов'язані.

Як раніше повідомляв УНІАН, "вагнерівці" отримали на війні в Україні репутацію "гарматного м'яса", яке використовується в кривавих лобових атаках на українські позиції. У боях за Бахмут І Соледар "Група Вагнера" була практично розбита, кажуть українські військові.

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