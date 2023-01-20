Вашингтон назвав ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Тепер США планують ввести санкції проти приватної військової компанії Євгена Пригожина.
За даними видання Reuters, обмеження планують ввести вже наступного тижня.
"У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти "Вагнер" та мережі її підтримки на декількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє "Вагнер", в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність",-йдеться в повідомленні.
Згідно з указом президента США Джо Байдена, визнання ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією передбачає заморожування будь-яких активів в США та заборону для американців надавати кошти, товари або послуги для цієї ПВК.
"Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки "Вагнеру", з таким меседжем: "Вагнер" - це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства та порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викривати та переслідувати тих, хто допомагає "Вагнеру", - підкреслюється в повідомленні.
ПВК "Вагнер" на війні проти України - що відомо
Бойовики ПВК "Вагнер" активно застосовуються в боях в рамках війни Росії з Україною й становлять близько чверті від загального числа російських військ. Ватажок приватної військової кампанії Євген Пригожин активно набирає "гарматне м'ясо" в колоніях Росії.
Крім того, Москва нарощує діяльність ПВК "Вагнер" за межами України. Так, число операцій бойовиків зросло в Африці та Європі. Їх використовуються для придушення антиросійських настроїв й просування інтересів РФ.
Радник Держдепу США Дерек Чолле заявив, що Вашингтон працює над нейтралізацією діяльності ПВК "Вагнер" по всьому світу.