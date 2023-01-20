Вашингтон має намір оголосити про санкції щодо найманців кухаря Путіна вже наступного тижня.

Вашингтон назвав ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Тепер США планують ввести санкції проти приватної військової компанії Євгена Пригожина.

За даними видання Reuters, обмеження планують ввести вже наступного тижня.

"У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти "Вагнер" та мережі її підтримки на декількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє "Вагнер", в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність",-йдеться в повідомленні.

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Згідно з указом президента США Джо Байдена, визнання ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією передбачає заморожування будь-яких активів в США та заборону для американців надавати кошти, товари або послуги для цієї ПВК.

"Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки "Вагнеру", з таким меседжем: "Вагнер" - це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства та порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викривати та переслідувати тих, хто допомагає "Вагнеру", - підкреслюється в повідомленні.

ПВК "Вагнер" на війні проти України - що відомо

Бойовики ПВК "Вагнер" активно застосовуються в боях в рамках війни Росії з Україною й становлять близько чверті від загального числа російських військ. Ватажок приватної військової кампанії Євген Пригожин активно набирає "гарматне м'ясо" в колоніях Росії.

Крім того, Москва нарощує діяльність ПВК "Вагнер" за межами України. Так, число операцій бойовиків зросло в Африці та Європі. Їх використовуються для придушення антиросійських настроїв й просування інтересів РФ.

Радник Держдепу США Дерек Чолле заявив, що Вашингтон працює над нейтралізацією діяльності ПВК "Вагнер" по всьому світу.

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