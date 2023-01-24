На кадрах видно понад сотню могил. Деякі ще у процесі облаштування.

Приватна військова компанія "Вагнер" облаштувала ще одне кладовище для своїх найманців. Їх ховають у безіменних могилах.

Як повідомив офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", "вагнерівці" не зраджують традиціям, ховаючи своїх "двохсотих" найманців.

"Кладовище ЧВК "Дємбєль". Традиції не змінюємо", - написав із сарказмом "Штірліц".

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На кадрах видно понад сотню свіжих могил із фірмовим похоронним вінком ПВК Пригожина. На території "вагнерівського могильника" працює екскаватор. Спецтехніку залучили для облаштування нових могил.

ЗСУ знищують ПВК "Вагнер"

За даними благодійного фонду "Русь сидящая", приватна армія Євгена Пригожина "Група Вагнера" вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих в'язнів.

Днями журналісти дізналися, що "Група Вагнера" практикує відправку в Росію порожніх трун родичам загиблих найманців. Це розкрилося, коли один такий загиблий і вже похований у закритій труні згодом знайшовся живим в українському полоні.

Влада США визнала "Групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією і анонсувала нові санкції щодо осіб, які з нею пов'язані.

У контексті війни в Україні "вагнерівці" отримали репутацію "гарматного м'яса", яке використовується в кривавих лобових атаках на українські позиції. У боях за Бахмут І Соледар "Група Вагнера" була практично розбита, кажуть українські військові.

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