Журналістам відомо вже кілька історій, коли похований найманець згодом виявлявся живим.

"Група Вагнера" віддає рідним найманців порожні труни для похорону. Про це російському опозиційному телеканалу "Дощ" розповіла жінка, чий чоловік був завербований на війну.

За словами жінки, "група Вагнера" завербувала її чоловіка в колонії, де він відбував покарання. Восени чоловік, якого вже відправили на фронт, перестав виходити на зв'язок. У грудні з жінкою зв'язалися представники "групи Вагнера" і повідомили про загибель чоловіка в районі Бахмута.

Пізніше сім'ї привезли закриту цинкову труну, "медалі" від "групи Вагнера", почесну грамоту і свідоцтво про смерть.

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"Вони нам сказали, що немає потреби розкривати труну, тому що перед відправкою [на війну] вони беруть якісь ДНК, і коли трупи виявляють, вони [їх] порівнюють. Вони нам сказали, що дають стовідсоткову гарантію, що це він", — розповіла жінка.

Кількома тижнями пізніше – вже після похорону – з жінкою зв'язався незнайомець і повідомив, що її чоловік живий і знаходиться в окупованому місті Дебальцеве.

Трохи пізніше їй подзвонили з українського номера. Чоловік, який представився співробітником СБУ, заявив, що нібито загиблий чоловік насправді перебуває в полоні з кінця жовтня. Також цей чоловік описав поранення, від якого, за версією "групи Вагнера", нібито помер чоловік жінки, і запевнив, що пораненого насправді вдалося врятувати.

У Федеральній службі виконання покарань РФ дружині відмовилися надати відомості про її власного чоловіка, пославшись на конфіденційність. А ось військова комендатура України підтвердила жінці, що її чоловік дійсно був поранений і взятий в полон.

Журналісти телеканалу стверджують, що змогли знайти в соцмережах ще кілька подібних історій. При цьому наголошується, що представники "групи Вагнера" настійно не рекомендують родичам відкривати труни, в яких їм привозять загиблих найманців.

Втрати "групи Вагнера" у війні

Згідно з численними свідченнями, бойовики "групи Вагнера" несуть величезні втрати в штурмових атаках укріплених позицій ЗСУ в районі Бахмута.

Так, з 270 найманців, завербованих в одній з башкирських колоній, на даний момент в живих залишилося лише 30 людей.

За даними Офісу президента України, українські захисники знищили вже близько 77% від загального числа завербованих в "групу Вагнера" ув'язнених.

У південних регіонах Росії – недалеко від кордону з Україною – швидко виростають цілі кладовища з могилами одних лише "вагнерівців".

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