Втрати Росії в Україні упродовж доби збільшилися - українські захисники знищили 1 тисячу 110 російських окупантів.
Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок становлять 543 тис. 810. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також знищено чимало ворожої техніки:
- танків – 8 тис. 99 (+19 одиниць за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 15 тис. 550 (+26);
- артилерійських систем – 14 тис. 599 (+66);
- РСЗВ – 1 тис. 111 (+1);
- засобів ППО ‒ 874 (+1);
- літаків – 360 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 тис. 620 (+36);
- крилатих ракет – 2 тис. 333 (+2);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 тис. 713 (+70).
Крім того, мінусовано вже 2 тис. 448 одиниць ворожої спецтехніки.
Важливі новини України - сьогодні це варте уваги
Як повідомляв УНІАН, ввечері 30 червня Росія здійснила черговий ракетний удар по Києву. За даними Повітряних сил, противник, ймовірно, застосував крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували до Києва з північно-східного напрямку. Силами та засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків.
Пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. За уточненими даними, відбулося часткове руйнування певних будівельних конструкцій на кількох поверхах і загоряння балконів будинку.