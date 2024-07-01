Вороги за добу втратили десятки одиниць бронетехніки, поділився Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії в Україні упродовж доби збільшилися - українські захисники знищили 1 тисячу 110 російських окупантів.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок становлять 543 тис. 810. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також знищено чимало ворожої техніки:

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танків – 8 тис. 99 (+19 одиниць за минулу добу);

бойових броньованих машин – 15 тис. 550 (+26);

артилерійських систем – 14 тис. 599 (+66);

РСЗВ – 1 тис. 111 (+1);

засобів ППО ‒ 874 (+1);

літаків – 360 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 тис. 620 (+36);

крилатих ракет – 2 тис. 333 (+2);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 тис. 713 (+70).

Крім того, мінусовано вже 2 тис. 448 одиниць ворожої спецтехніки.

Важливі новини України - сьогодні це варте уваги

Як повідомляв УНІАН, ввечері 30 червня Росія здійснила черговий ракетний удар по Києву. За даними Повітряних сил, противник, ймовірно, застосував крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували до Києва з північно-східного напрямку. Силами та засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків.

Пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. За уточненими даними, відбулося часткове руйнування певних будівельних конструкцій на кількох поверхах і загоряння балконів будинку.

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