За словами речника Повітряних Сил Ігната, ракета могла влучити в землю через погану якість чи роботу "певних засобів".

Речник повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував вирву в селі Буда-Бабинецька під Києвом. Він заявив, що навряд цю ракету збила українська система ППО.

"Чому саме там (впала ракета, – УНІАН) – це треба досліджувати. Чи це був вплив на неї певними засобами чи просто не точна, як це часто буває в російських ракетах. Вони перестають бути такими якісними, якими були раніше. А який це був тип ракети, чи вибухнула вона після влучання від неї чи це було просто попадання – це вже мають з'ясувати фахівці", – сказав Ігнат.

Він також додав, що хоч тип боєприпасу ще не з'ясований, але це точно не могла бути авіабомба.

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"Авіабомби вагою 500 кг можуть летіти після перетину лінії фронту кілометрів 20-25. Тут очевидно, що це ракета. Одразу всі повідомляють, хочуть першими це зробити, що всі ракети збиті в тому чи іншому регіоні. Я б не сказав, що ця ракета виглядає як збита. Це, фактично, виглядає як вирва від балістичної ракети. Тому що ми бачимо, що в грунт вона зарилася глибоко. Відповідно, ракета могла туди влучити і вибухнути", – пояснив Ігнат.

Масований ракетний удар РФ по Україні: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні.

За повідомленням Повітряних сил, РФ запустила по Україні 26 повітряних цілей. Половину з них знищила українська система ППО.

Одним із напрямків російського удару стала столиця України. За повідомленням місцевої влади, сили ППО знищили усі ворожі цілі, які прямували на Київ.

Ще однією ціллю РФ став Львів. В бік міста летіло 10 ракет, щонайменше одна з них влучила в об'єкт інфраструктури. В результаті атаки двоє людей отримали різані рани.

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