Парамедик Катерина Поліщук відома під позивним "Пташка", звернулася до українців з проханням допомагати ЗСУ.

Захисниця "Азовсталі", парамедик Катерина Поліщук відома під позивним "Пташка", звернулася до українців.

В Instagram "Пташка" попросила українців не писати їй, що все буде добре, оскільки для наближення перемоги потрібні конкретні дії, а не просто слова.

"Не пишіть мені. Не пишіть мені: "Тримайся", "Все буде добре","Ви їх переможете". Не буде все добре. Ми несемо важкі втрати", - написала Поліщук.

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"Пташка" закликає українців донатити та допомагати військовим.

"Я не втомилася воювати. Я втомилася вигадувати щось оригінальне, щоб знайти кошти на першочергові потреби - дрони спостереження і враження ворожої техніки", - зазначила "Пташка".

Вона також підкреслила, що кожен спроможний допомогти ЗСУ, якщо в чомусь собі відмовить заради наближення перемоги.

"Не пишіть мені "Ти молодець, ми віримо і молимося". Поділіться своєю кавою, хлібом або новим чохлом на телефон. Зробіть торт на весілля на один ярус менше. Сходіть на однотонний манікюр без дизайну. Викуріть менше на сигарету. Поділіться кількома гривнями, щоб не шукати рублі на шматок хліба в ярмі", - додала "Пташка".

Свій пост Поліщук проілюструвала фото, на якому вона з подругою. "Вона не пише мені "Тримайся". Вона донатить і воює зі мною", - пояснила Поліщук.

"Пташка" з "Азовсталі"

Парамедик "Пташка" перебувала на "Азовсталі" під час боїв за Маріуполь. Вона потрапила в російський полон у травні 2022 року.

В серпні 2022 року мати "Пташки" розповіла про її долю в полоні.

У вересні 2022 року російські пропагандисти опублікували відео з "Ппташкою" з "Азовсталі".

22 вересня 200 захисників "Азовсталі" обміняли на Медведчука, "Пташка" була в їх числі.

У січні 2023 року "Пташка" з "Азовсталі" розповіла, як втратила нареченого на війні.

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