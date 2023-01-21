Дівчина так і не встигла йому сказати, що згодна вийти за нього заміж.

Парамедик Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", під час оборони Маріуполя втратила свого нареченого. Про це вона розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

За два дні вона втратила двох близьких людей: найкращого друга та нареченого Ярослава Христюка. За словами Каті, коханий пропонував їй одружитися, а вона все відмовлялася, мовляв, не на часі.

"Помирає мій найкращий друг, я розумію, що це вже все. Я розумію, що найімовірніше, ми звідси не вийдемо. Я кажу хлопцям: "Передайте Ярославу, хай приїде до мене, я хочу йому щось сказати". Він приїжджав два рази, він мене не знайшов...", - зізнається дівчина. Тоді вона була в лікарні з товаришем. Далі "Пташка" шокувала зізнанням:

"В результаті я так і не встигла йому сказати, що я згодна вийти за нього заміж".

Ярослав загинув, рятуючи свого побратима, зараз останній на реабілітації. А коханий Катерини помер від ворожих куль. "Ярослав з двома кулями в грудях, рятуючи його, він його врятував, але отримав ще одну кулю в шию і, на жаль, загинув", - додала парамедик.

Чим відома "Пташка" з "Азовсталі"

Катерину Поліщук стали називати "Пташкою" з "Азовсталі" після того, як вона у найпекельніший період оборони Маріуполя виконувала українські пісні, які надихали побратимів на захист міста, а всіх українців - захоплюватися стійкістю парамедика.

Дівчина побувала у російському полоні після виведення з "Азовсталі", звідки повернулася восени 2022-го року. У грудні 2022-го року вона отримала орден "За мужність" з рук Зеленського.

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