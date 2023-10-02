Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр оборони Британії обговорив з Володимиром Зеленським можливу участь ВМС Британії у захисті комерційних суден від атак Росії в Чорному морі.

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заперечив повідомлення про те, що Королівський флот Великої Британії може допомогти захистити комерційні судна в Чорному морі, які перевозять українське зерно, пише "Голос Америки".

Раніше видання Sunday Telegraph повідомило, що "британський королівський флот може зіграти роль у захисті комерційних суден від російських атак у Чорному морі". Деякі медіа сприйняли це як зобов'язання, яке міністр нібито дав президенту України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва минулого тижня.

Водночас на конференції Консервативної партії Шаппс заперечив це.

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"Я не думаю, що про це була моя розмова з президентом Зеленським", - сказав він.

Шаппс додав, що не очікує, що Королівський флот братиме участь у патрулюванні в Чорному морі, хоча сказав, що Британія та інші країни можуть відігравати консультативну роль, щоб допомогти Україні відкрити експорт продовольства.

Міністр також відмовився повідомити, чи Британія виділить Україні у своєму наступному бюджеті той самий обсяг військової допомоги, як і цьогоріч, - 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Але він підкреслив, що Лондон залишається відданим довгостроковій підтримці Києва.

Морський коридор для агроекспорту з України

У серпні ВМС ЗСУ оголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, в першу чергу ті, що перебувають в портах Великої Одеси з 2022 року та не змогли вийти у море через військову агресію РФ.

В результаті 16 серпня з Одеського порту вийшло перше таке судно - контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) , після нього - ще чотири судна.

У вересні з порту Чорноморськ вийшло ще одне судно з зерном. Ще п’ять іноземних балкерів чекали на завантаження.

Також у вересні новим тимчасовим коридором до портів Великої Одеси зайшли два перших цивільних судна під завантаження.

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