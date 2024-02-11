До вторгнення росіян люди на частині сходу України жили нормально, підкреслив політик.

Російський антивоєнний політик Борис Надєждін, якого не допустили на вибори президента Росії 2024, відкрито звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у початку війни на Донбасі.

На частині сходу України до вторгнення російських загарбників не було "національно-визвольних рухів" за РФ чи "Новоросію", і люди там нормально жили, не було обстрілів і боїв, розповів Надєждін в ефірі російської служби "Радіо Свобода".

"...поки там "Стрєлков" (засуджений екс-співробітник ФСБ Росії, колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін, - Ред.) не зійшов туди зі своїми, як би їх м'якше назвати, бійцями, так, там ніякої стрілянини не було і, щобільше, до 14 року ну ось абсолютно не було ніяких там національно-визвольних рухів, в сенсі за "Новоросію" чи за Росію. Не було там нічого, жили там нормально люди... ніяких там боїв не було, ніхто там не гинув, ніхто нікого не обстрілював", - зазначив він.

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Політик додав, що "це все пов'язано (війна на Донбасі, - Ред.) з тими рішеннями, які ухвалив Путін". "Тому фатальна помилка його була у 22 році (швидше за все, мова йде про початок повномасштабної війни проти України, - Ред.), але те, що там було в Донецьку і Луганську теж, звичайно, було помилкою...", - заявив Надєждін.

Важливі новини - Росія у центрі уваги

У РФ у березні заплановано проведення виборів президента - 15-17 числа. Російська Центральна виборча комісія не включила до списку кандидатів єдиного політика, який відкрито виступав за припинення війни проти України - Бориса Надєждіна.

Формальний привід для відмови включення до переліку кандидатів - нібито завелика кількість помилок у підписах громадян, які були зібрані за його висунення на посаду президента.

Варто зазначити, що Росія вирішила провести свої "вибори" і на окупованій частині Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Повідомлялося, що там "голосування" почнеться раніше.

Нагадаємо, росіяни у квітні 2014 року вдерлися на частину Донбасу і підтримали там своїх посіпак, які заявили про створення так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього влада РФ стверджувала, що на сході Київ "утискав права російськомовних", і люди нібито "хочуть до складу Росії".

22 лютого 2022 року російська сторона ратифікувала договір про дружбу з "ЛДНР", в якому, зокрема, йшлося про спільну "оборону кордонів" та "захист прав етнічних меншин". 24 числа того ж року рано вранці Володимир Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Росіяни захоплювали українські території, а пізніше визнали частини окупованих земель, у тому числі Донбасу нібито "своїми".

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