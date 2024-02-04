Стрєлков неодноразово говорив, що хоче воювати, але йому створили такі умови, що він не може цього зробити.

Російський терорист Ігор Стрєлков- Гіркін може відправитися з колонії добровольцем на фронт в Україну.

Такий натяк зробив його адвокат Олександр Молохов. За словами адвоката, Стрєлков неодноразово говорив, що хоче відправитися на фронт, але йому створили такі умови, що він не міг цього зробити.

Адвокат терориста допустив, що ситуація зміниться і його підзахисному дадуть можливість діяти так, як він вважає за потрібне. "Саме - протидіяти ворогу, Україні, яка, він вважає, повинна зникнути", – сказав адвокат.

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Також, за словами Молохова, не виключається варіант з умовно-достроковим звільненням колишнього фсбшника.

Вирок Гіркіну

Ігор Стрєлков-Гіркін отримав 4 роки колонії загального режиму. Російського терориста звинуватили за ч.2 ст. 280 "публічні заклики до екстремізму з використанням Інтернету" Кримінального кодексу Російської Федерації.

Підставою для цього стали дві публікації екс-фсбшника: у першій йшлося про повернення Криму Україні, а в другій про невиплати російським військовим. Один з цих постів визнали екстремістським і по ньому пред'явили звинувачення.

26 січня в британській розвідці висловили думку, що засудження бойовика Ігоря Гіркіна у Росії свідчить про все більше неприйняття Кремлем критики щодо ведення війни проти України.

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