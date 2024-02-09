До переліку претендентів на посаду лідера держави-агресора потрапили лише четверо кандидатів.

Центральна виборча комісія Російської Федерації не включила до списку кандидатів на посаду президента країни Бориса Надєждіна - єдиного претендента, який відкрито виступав за припинення війни в Україні. Це випливає з затвердженого ЦВК РФ тексту виборчого бюлетеня.

Загалом у переліку кандидатів на головну посаду країни-агресора потрапило лише четверо осіб: крім чинного лідера РФ Володимира Путіна, це - заступник голови Державної думи Федеральних зборів Владислав Даванков, депутат Держдуми, лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький та депутат Держдуми від КПРФ Микола Харитонов.

Як відомо, чергові вибори президента Росії заплановані на березень 2024 року. Голосування буде відбуватися три дні - з 15 по 17 березня. Чинний лідер РФ Володимир Путін має намір взяти в них участь. У разі "перемоги" для нього це буде вже п'ята каденція.

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Вибори президента РФ - останні новини

Росія заздалегідь проведе "голосування" за Путіна на окупованій частині України. Такі заходи дозволені російськими законами, коли мова йде про "важкодоступні" території.

У самій Росії голосування буде триденним, але на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей голосування почнеться ще раніше.

Також УНІАН повідомляв, що в Росії єдиного кандидата, який виступає проти війни в Україні, Бориса Надєждіна не допустили до виборів президента. Формальним приводом для відмови стала нібито занадто велика кількість помилок у зібраних підписах громадян за його висунення.

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