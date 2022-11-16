Це є першим офіційним підтвердженням польської влади про те, що ракета, яка влучила у вівторок на територію Польщі, прилетіла з Росії.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети російського виробництва.

У зв'язку з цим голова МЗС Польщі Збігнєв Рау викликав посла Росії Сергія Андрєєва з вимогою "негайно надати детальні пояснення", пише rp.pl із посиланням на речника відомства Лукаша Ясіну.

"15 листопада 2022 року протягом кількох годин спостерігався масований обстріл усієї території України та її критичної інфраструктури з боку збройних формувань Російської Федерації. О 15:40 на село Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща", - повідомив Ясіна.

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Зазначається, що це повідомлення МЗС Польщі є першим офіційним підтвердженням польської влади про те, що ракета, яка влучила у вівторок на територію Польщі, прилетіла з Росії.

Ракетний удар по Польщі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада під час масованого ракетного обстрілу теритрії України з боку Росії у Люблінському воєводстві Польщі впали дві російських ракети, що призвело до загибелі двох людей. Через цей інцидент голова уряду Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Президент Анджей Дуда також скликав Раду національної безпеки, засідання якої пройде 16 листопада.

Тим часом у Міноборони Росії заперечили свою причетність до ракетного обстрілу Польщі. Там назвали повідомлення про це "навмисною провокацією з метою ескалації обстановки".

Тим часом, коментуючи ракетний удар росіян по Польщі президент України Володимир Зеленський наголосив, що чим довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети. Він наголосив, що бити ракетами по території НАТО - це російський ракетний удар по колективній безпеці.

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