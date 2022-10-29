Вороги п'ють з калюж через відсутність води.

Російський окупант у розмові з рідними розповів про плачевну ситуацію, в якій опинився його підрозділ. Води немає, тому доводиться пити з калюж, втекти з фронту не вдалося, а командири — алкоголіки. Ворожий солдат також згадав про колосальні втрати в одному із загонів рашистів.

Перехоплення одкровень окупанта опублікував прес-центр Головного управління розвідки МО України в офіційному Telegram-каналі.

Спочатку противник надламаним голосом розповів, що у них немає води. А втекти із зони бойових дій не вийшло. Він разом з товаришами по службі намагалися піти, але їх спіймали десь в Донецькій області.

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"В ср*ці, коротше, взагалі, в ср*ці ми. З автоматами проти танків. Це взагалі божевілля. Наш цей ... командири всі в гівно п'яні ходять. Вони відразу тікають, зв'язку з ними немає і все, блін", — розповів окупант.

За словами рашиста, у керівництва є припаси, а у рядових солдатів нічого немає. Їм доводиться пити воду з калюжі. Ворог в розмові зізнався, що тиждень не ходив в туалет, тому що нічим випорожнюватися.

А під кінець бесіди окупант розповів про втрати: "Було в одному загоні 100 осіб, вижило тільки двоє, вийшло звідти, з ось цієї жерсті. Завтра, швидше за все, ми будемо йти вже без нічого. Ведіть нас, куди хочете, тому що така... суцільне бляд*тво відбувається. Взагалі жах якийсь. Воюй як хочеш. 20 осіб проти 2 тисяч".

Інші одкровення окупантів

Минулого тижня ГУР МО опублікувало ось таке перехоплення: "Мене зачепило трошки, чекаю евакуації. Сказали, тільки о п'ятій ранку приїдуть... В ногу трохи, голову зачепило осколками, в серце — в ребро потрапили. Заліпили і кинули тут. Сказали, о п'ятій ранку... Кинули тут під деревом. Таке ставлення скотське до поранених. Стане гірше, "Промедол" собі прострочений уколю тоді".

Ще один окупант повідомив про просування ВСУ у Херсонській області. На той момент українські захисники впритул підійшли до позицій підрозділу рашиста і відрізали шлях до втечі.

Співробітники ГУР МО також перехопили розповідь рашиста про вихід з Лиману. Він повідав, як ЗСУ "поливали" противників шквальним вогнем, а ті "хрестилися" по дорозі.

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